رئيس وزراء باكستان يأمل أن يتخذ صندوق النقد قرارا بشأن استئناف برنامجه في غضون يومين

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، يوم الثلاثاء محادثة هاتفية مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث ناقشا المسائل المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي مع باكستان.

وأعرب شهباز شريف خلال الحديث عن أمله في أن يؤدي التوافق بين باكستان وصندوق النقد الدولي على نقاط مختلفة في قرار الصندوق باستئناف البرنامج في غضون يومين، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بجهود وزير المالية الباكستاني وفريقه في استكمال البرنامج.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني عزمه على تحقيق أهداف تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد بجهود مشتركة.

وأشادت جورجيفا بالدور القيادي لشهباز شريف في جهوده فيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي.

وقالت إن صندوق النقد الدولي يريد تحسين الوضع الاقتصادي لباكستان.