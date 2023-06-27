الإسماعيلي يعلن إيقاف ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة المدرب حمزة الجمل، إيقاف ثنائي الفريق عمر الوحش ومحمد مخلوف إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي،اتخاذ قرارات حاسمة من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق ولفرض مزيد من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة».

وأضاف البيان: «وقرر الجهاز الفنى إيقاف ثنائى الفريق عمر الوحش ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبين عقب مران اليوم».

ومن المقرر أن يواجه فريق الإسماعيلي نظيره أسوان، يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.