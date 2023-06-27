فاجنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الاستعدادات "جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بفاجنر إلى وحدات الجيش الروسي" التي تشارك في عمليات قتالية في أوكرانيا، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.



جاء ذلك عقب تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إسقاط التهم الموجهة إلى قائد مجموعة "فاغنر" يفجيني بريجوجين والمتورطين معه في التمرد المسلح الذي حدث مساء الجمعة الماضية، وإغلاق القضية الجنائية.



وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاجنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.