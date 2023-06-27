حكومة بلغاريا الجديدة توافق على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

تعتزم الحكومة الجديدة الموالية للغرب في بلغاريا تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

ووافق مجلس وزراء بلغاريا برئاسة نيكولاي دينكوف على حزمة مساعدات جديدة "للتكنولوجيا العسكرية" لأوكرانيا يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي الحكومي يوم الاثنين.

ولم تُذكر تفاصيل. وقيل فقط إن الحزمة ستكون مماثلة في الحجم لحزمة المساعدات الأولى التي قدمتها بلغاريا لكييف اعتبارا من نهاية عام 2022. كما لم تكن هناك تفاصيل حول ذلك في ذلك الوقت.

ولا تزال الدولة الواقعة في الكتلة الشرقية السابقة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 2004، تمتلك أسلحة سوفيتية التصميم.

واندلع بالفعل نزاع حول دعم أوكرانيا بين الحكومة الحالية منذ 6 يونيو والرئيس رومن راديف، الذي يعتبر صديقا لروسيا. وحذر راديف من أن بلغاريا ستنضم إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوريد الذخيرة، وهو ما يعارضه.

وكان وزير الدفاع تودور تاجاريف قد أعلن عن دعم بلغاري أكبر لجهود الاتحاد الأوروبي لتوريد الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا.