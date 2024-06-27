أردوغان يبحث هاتفيا مع ميقاتي التهديدات الإسرائيلية للبنان

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة في لبنان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وتناول أردوغان وميقاتي، خلال الاتصال، "الهجمات والتهديدات الإسرائيلية للبنان، والاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والتوتر المتصاعد في المنطقة".

وأكد الرئيس أردوغان، ضرورة وقف "العدوان" على غزة في أسرع وقت ممكن،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما أشار إلى الخطورة الكبيرة لمساعي إسرائيل لتوسيع الصراع، مشددا على وقوف تركيا إلى جانب لبنان ضد سياسات إسرائيل "العدوانية".

ولفت إلى أن إسرائيل تهدد السلم الإقليمي والعالمي،مشددا على ضرورة أن يقول المجتمع الدولي والعالم الإسلامي "كفى" لتل أبيب، قبل فوات الأوان.

في وقت سابق أمس الأربعاء، قال أردوغان في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، إن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".

وقال إن "خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".

من جهة أخرى ، انتقد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس أردوغان بسبب "دعمه لحزب الله" ،ووصفه بـ"المجرم"،بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال كاتس: "(أردوغان) أعلن دعمه لحزب الله ضد تهديدات إسرائيل.أردوغان مجرم يذبح الأكراد الأبرياء عبر الحدود السورية ويحاول انكار حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد منظمة إرهابية تشن هجمات من لبنان بأوامر من إيران". واضاف "اصمتوا ، عار عليكم".