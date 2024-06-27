الهند تخفف قواعد سوق المال للسماح لغير المقيمين بالاستثمار عبر المركز الدولي للخدمات المالية

خففت السلطات الهندية القواعد المنظمة للتسجيل في سوق الأوراق المالية لتسمح للهنود المقيمين وغير المقيمين في البلاد بالاستثمار في السوق الهندية من خلال المركز الدولي للخدمات المالية في "جي.آي.إف.تي سيتي" بولاية كجرات الهندية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة سوق المال والتداول الهندية ألغت الحد الأقصى المسموح به للهنود المقيمين وغير المقيمين بامتلاكه في أي صندوق استثمار أجنبي يقدم طلبا للتسجيل في المركز الدولي للخدمات المالية في "جي.آي.إف.تي سيتي".

وبشكل منفصل فإن الهيئة حددت شروط تسجيل أي صندوق استثمار أجنبي في الهند وتتضمن عدم السماح لأي هندي غير مقيم أو مواطنين هنود يعيشون في الخارج أو هنود مقيمين بامتلاك أكثر من 50% من أصول الصندوق، وألا تزيد مساهمة أي مستثمر من هذه الفئات عن 25% من أصول الصندوق. كما أنه لا يجب أن يمتلك الأفراد من هذه الفئات حصة مسيطرة في هذه الصناديق التي تطلب التسجيل في الهند.