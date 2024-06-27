وكالة روسية: الرئيس الفلسطيني قد يزور موسكو في أغسطس

قالت وكالة الإعلام الروسية «تاس»، نقلاً عن مصدر الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ربما يزور روسيا في أغسطس المقبل.

ولم تذكر الوكالة موعداً محدداً للزيارة المزمعة، موضحة أن عباس كان يعتزم زيارة روسيا في نوفمبر من العام الماضي، لكن الزيارة تأجلت بناء على طلب من الجانب الفلسطيني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبادلت فيه كل من فتح وحماس الاتهامات بعد أن تم الإعلان عن تأجيل محادثات المصالحة في بكين إلى أجل غير مسمى.

وفي الوقت الذي ألقت فيه حركة حماس، باللوم على حركة فتح، على خلفية تأجيل جولة مباحثات المصالحة الفلسطينية، وقالت إن الاجتماع تم تأجيله بناء على طلب من فتح، وهو ما نفته الأخيرة تماما وأكدت أنها لا تزال ملتزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار الوطني في الصين.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم لـ«رويترز»، إن الاجتماع تأجل بناء على طلب من حركة فتح دون تحديد موعد آخر.

فيما ذهب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، لاتهام فتح بأنها حارس لأمن إسرائيل، معربا عن اعتقاد بأن تعطيل اجتماع بكين تم بأوامر من إسرائيل وواشنطن اللتين لا ترغبان في مصالحة فلسطينية داخلية على حد قوله.

وأضاف أن حماس لا ترى خلافات لا يمكن التغلب عليها مع الفصائل الأخرى من أجل تشكيل حكومة فلسطينية موحدة.

من جهتها، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، أنها لا تزال ملتزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار الوطني في الصين، وحملت حماس مسئولية فشل الحوارات كافة بما في ذلك التي جرت سابقا.