المتهم بقتل عائلته في مذبحة رستم يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق بالغربية

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية المتهم بقتل والدته وشقيقته وشقيقه، بعد القبض عليه داخل شقة سكنية بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لتمثيل الجريمة بعد أن اعترف بارتكابها مع سبق الإصرار والترصد.

ومثّل المتهم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح عزبة رستم"، الجريمة أمام النيابة وقدم اعترافات تفصيلية حول الواقعة وملابساتها، وذلك عقب تحقيقات استمرت 10 ساعات.

واستمع فريق التحقيق لأقوال المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شعوره بالتمييز والاضطهاد في المعاملة من قبل والدته وأشقائه، والخلاف المستمر على الميراث.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بقوات من الأمن المركزي وأمنية ثابتة ومتحركة لتأمين عرض المتهم على النيابة العامة بمركز قطور، عقب الانتهاء من مراحل تمثيل مشاهد جريمته وإنهائه لحياة أمه وشقيقيه في مسقط رأسه بعزبة رستم.

ووصل المتهم إلى النيابة موثقًا بالقيود وبرفقته أدوات الجريمة والأحراز المضبوطة معه، والتي تمثلت في "أسلحة بيضاء ومواد حارقة وصاروخ كهربائي"، عثر عليها داخل حظيرة منزل الأسرة الضحية بموقع الجريمة.

• أدخنة وروائح كريهة

وكشف "محمد .م" 35 سنة عامل، ابن عم القاتل في "مذبحة رستم"، في تصريحات صحفية أنه علم بأمر الجريمة من خلال تصاعد أدخنة وروائح كريهة من داخل منزل الأسرة الضحية، والمقابل لمنزله، ذاكرا أن المتهم "في آخر أيام حياة ووالدته وشقيقه وشقيقته كان كثير الشجار معهم طمعًا في الحصول على أموال منهم لإتمام أعمال تجارية خاصة به، وحاول كثيرًا الضغط عليهم لبيع ميراثهم من والدهم الذي توفي منذ 5 سنوات".

وأضاف ابن عم القاتل: "كلنا جميعًا داخل العزبة صدمنا بعدما فوجئنا بتخلصه من أفراد الأسرة بالكامل دون رحمة وإلقاء أجسادهم للكلاب داخل الحظيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل في ظلمه".

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني.

وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين 3 أشخاص من أسرة واحدة، وهم سيدة وأبنائها، في حالة تفحم، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها الأكبر، ويدعى "محمد.أ"، حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بأحد مكاتب المحاماة في القرية.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بكفر الشيخ، من ضبط المتهم بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وأحيل للنيابة.