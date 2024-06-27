حماس: لا نريد الاحتفاظ بأي محتجز إسرائيلي

أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بأي محتجز إسرائيلي، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنها تسعى لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأضاف «أبو مرزوق»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لا يسعون إلا لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بوجود قوات إسرائيلية أو من جنسيات أخرى في غزة.

وأشار إلى أن هناك طرفين فقط مسئولين عن تحديد مستقبل غزة؛ وهما المقاومة والشعب الفلسطيني، معقبًا: «غزة لن تكون إلا لأبنائها، وتم تحديد أنهم يريدون حكومة وحدة وطنية فلسطينية غير خاضعة لإسرائيل أو الإرادة الأمريكية».

ولفت إلى أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون حكومة كفاءات لا فصائلية؛ لكي تدير الضفة الغربية وقطاع غزة»، مؤكدًا أن مرجعيتها ستكون لمنظمة التحرير الفلسطينية.