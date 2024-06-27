 السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 2:39 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 2:39 م

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الخميس، طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال فترة سبتمبر  وديسمبر المقبلين .

وقال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان صحفي، إن "الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على 10 بواخر، بواقع  ثلاث بواخر لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة لميناء جازان.  


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك