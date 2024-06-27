السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الخميس، طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال فترة سبتمبر وديسمبر المقبلين .

وقال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان صحفي، إن "الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على 10 بواخر، بواقع ثلاث بواخر لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة لميناء جازان.