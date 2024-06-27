مشاهد مفزعة لنزوح جماعي من حي الشجاعية بعد توغل مفاجئ لجيش الاحتلال

اضطرّ آلاف المواطنين الفلسطينيين من سكان حي الشعف والشجاعية صباح اليوم الخميس، إلى النزوح نحو وسط وغرب مدينة غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، شوهد آلاف المواطنين وهم يفرون تحت وقع الغارات والقذائف التي تساقطت حولهم في طريق النزوح، شاهد من هنا.

وأفاد شهود عيان أن دبابات وجرافات عسكرية بدأت بالتقدم شرق الحي بغطاء جوي.

وسبق القصف غارة على منزل لعائلة حسنين، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، في حين أصيب عدد آخر في قصف جويّ لمنزل آخر في الحي.

ودمر جيش الاحتلال أربعة منازل في حي الصبرة جنوب المدينة، شاهد هنا.