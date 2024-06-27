 غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني


نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 5:01 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 5:02 ص

أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني.

وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية على مدينة النبطية استهدفت مبنى خال، وتسببت في حصول أضرار في المنازل المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأكدت إصابة 5 أشخاص، حالاتهم مستقرة، بالإضافة إلى حالات اختناق في صفوف المواطنين.

وكان "حزب الله" قد أعلن في أوقات سابقة من اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وسط تحذيرات دولية وأممية من اتساع رقعة الصراع.


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