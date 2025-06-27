الولايات المتحدة تعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات التجارية مع كندا، رداً على إعلان أوتاوا فرض ضريبة على الخدمات الرقمية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال "، الجمعة: "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا- وهي دولة من الصعب جدًا التعامل التجاري معها، خصوصاً وأنها فرضت على مزارعينا، ولسنوات، تعريفات جمركية تصل إلى 400% على منتجات الألبان- أعلنت أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما يُعد هجوماً مباشراً وصريحاً على بلدنا"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف: "من الواضح أنهم ينسخون ما قام به الاتحاد الأوروبي، الذي فرض نفس الضريبة، وهو الآن في نقاش معنا حول هذا الموضوع أيضاً، وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فوراً.. سنبلغ كندا بالتعريفة الجمركية التي ستدفعها لمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام".