قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من المؤشرات التي يتحقق من خلالها الاستقرار الاقتصادي في الأجل الحالي والمنظور.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» أن أول المؤشرات يتمثل في معدل النمو، موضحا أن الاقتصاد المصري سينهي العام المالي الحالي بنمو 4% رغم زيادة عدد السكان.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو حاليا بمعدل 4%، بينما تباطأ معدل النمو السكاني من 2.4% قبل 15 عاما إلى 1.4% اليوم، قائلا: «هذا يعني أنه يتبقى فائض يمكن إعادة توزيعه لتحسين مستوى معيشة المواطن».

ووصف هذا المؤشر بأنه «مطمئن»، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف رفع معدل النمو إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد على خلق ما بين 900 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا «ممكنة» بفضل الاستثمارات، منوها أن إجمالي الاستثمارات للعام الحالي بلغ 2 تريليون جنيه، مقسمة بالتساوي 50% لكل منهما بين الاستثمارات العامة والخاصة.

وذكر أن المستهدف رفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص إلى 2.25 تريليون جنيه، مقابل 1.25 استثمارات الدولة خلال الموازنة المقبلة؛ بهدف زيادة إجمالي الاستثمارات الخاصة من 50% إلى ما بين 60 وحتى65%.