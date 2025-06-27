مقتل 23 مدنيًا في هجمات للدعم السريع على محيط الأبيض السودانية

قتل 23 مدنيًا على الأقل إثر هجمات متفرقة شنتها قوات الدعم السريع على قرى محيطة بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أمس الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة (سودان تريبيون) اليوم الخميس.

وكانت قوات الدعم السريع قد تمكنت مؤخرًا من إجبار الجيش على التراجع من مناطق جنوب الأبيض وإعادت سيطرتها على مناطق الدبيبات والحمادي وكازقيل، مقابل تراجع الجيش نحو عاصمة شمال كردفان.

وقال مصطفى محمود وهو نازح وصل الأبيض لـ(سودان تريبيون) إن "قوة تتبع للدعم السريع كانت على متن عدد من السيارات القتالية والدراجات النارية هاجمت منطقتي (لمينا، والحقونا) 40 كيلومترا جنوب الأبيض مطلقة الرصاص العشوائي تجاه المواطنين مما أوقع 23 قتيلا على الأقل وأصيب 14 آخرين جرى نقلهم لمدينة الأبيض".

وأوضح أن القوة المهاجمة نهبت المحاصيل الزراعية والمنازل بجانب أجهزة الاتصال الفضائي ستارلينك، وعددا كبيرا من الدراجات النارية.

وصعّدت الدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين من هجماتها التي تطال القرى المحيطة بمدينة الأبيض في محاولة ترمي لتضييق الخناق على المدينة.