ألمانيا: أوروبا لديها مصلحة راسخة في المساعدة على تعزيز أمن وسلامة الخليج

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أوروبا لديها مصلحة راسخة في المساعدة على تعزيز أمن وسلامة الخليج، حيث يتم بحثها من خلال "E3" المتمثل في (ألمانيا وفرنسا وإنجلترا)، بهدف كيفية الجمع بين دول المنطقة حول موضوع الأمن البحري.

وقال ماس، في تصريح نشر على صفحة الخارجية الألمانية اليوم السبت: "هناك جلسات دبلوماسية مكثفة يتعين التباحث فيها من أجل تجنب التصعيد غير المرغوب فيه، لدينا فرص للنجاح إذا ما عقدنا العزم معا من خلال "E3" على تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.. ولا نشارك في الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في أقصى قدر من الضغط".

وأضاف "على الرغم من أن الجميع يقولون إنهم لا يريدون حربا، إلا أن الأوروبيين على وجه الخصوص هم الذين يفعلون كل ما في وسعهم للحفاظ على الفرص الدبلوماسية المفتوحة".

وتابع وزير الخارجية الألماني "من مصلحتنا أن نكون في حوار وثيق مع شركاء "E3" حول أفكارهم للقيام بالمهام البحرية إذ تطلب ذلك، لاسيما ونحن على اتصال مع الحكومة البريطانية الجديدة على وجه الخصوص للتنسيق والتباحث".

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا قد أكدت أنهما تعملان مع بريطانيا لتشكيل مهمة مراقبة في الخليج، وذلك دون الإعلان عن دعم مباشرة للاقتراح البريطاني بتشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في المنطقة.