بورصة لندن تدرس شراء ريفينيتيف للمعلومات المالية

ذكرت صحيفة فينانشيال تايمز البريطانية يوم الجمعة إن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تجري مفاوضات لشراء كل أو حصة كبيرة من شركة ريفينيتيف للمعلومات المالية والمخاطر التي كانت تتبع سابقا وكالة طومسون رويترز للأنباء.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص لم تحدد هوياتهم إنه قد يتم الإعلان عن صفقة الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، مضيفة أن السعر وهيكل عملية الشراء غير معروفين، كما أنه ليس هناك تأكيد بإتمام الصفقة.

وتدرس ريفينيتيف صفقات بعد أن اشترى كونسورتيوم تقوده شركة استثمارية خاصة الشركة من طومسون رويترز العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أصبحت منصتها لتداول الأذون "تريد ويب ماركتس إل إل سي" شركة عامة في أبريل، وقال المدير التنفيذي للبورصة الألمانية "دويتشه بورصه" هذا الأسبوع إن شركته لا تزال تجري مفاوضات لشراء بعض من وحدات تجارة الصرف الأجنبي التابعة لـ "ريفينيتيف".