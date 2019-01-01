مقتل 7 أشخاص وإصابة 60 جراء زلزال قوي بشمالي الفلبين

لقي سبعة أشخاص حتفهم في أقصى شمال الفلبين في أعقاب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت كما أصيب 60 آخرين، حسبما قال مسؤولون.

وقال دان اسديكول، رئيس الوكالة المحلية للتخفيف من الكوارث إن هناك شخصا واحدا مفقودا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة "ايتبايات" بإقليم باتانيس (695 كيلومترا شمالي مانيلا).

وأوضح اسديكول إنه تم إجلاء كل سكان البلدة البالغ عددهم ألف شخص إلى ساحة عامة لإبعادهم عن منازلهم وسط هزات ارتدادية بعد الزلزال.

وقال لمحطة إذاعية في مانيلا "نتعرض لهزة ارتدادية كل ساعتين وابعاد المواطنين عن منازلهم أكثر أمانا".

وأوضح معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين أن العديد من الهزات وقعت في أعقاب الزلزال، من بينها هزة بلغت قوتها 4ر6 درجة.