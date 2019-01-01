وزيرة الصحة تتابع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

توجهت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وترأست الوزيرة غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً؛ للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات؛ لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وتفقدت الوزيرة عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

في السياق ذاته، أطلقت وزارة الصحة، اليوم، فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات بمحافظة بورسعيد؛ بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الماراثون أطلقته الوزارة متمثلة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "صحتنا في أسلوب حياتنا" و"المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، ويشارك به 300 مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من 50 من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف مجاهد أن فعاليات الماراثون بدأت في 8 صباح اليوم، بداية من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مرورا بشارع 23 يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ 1، ومستشفي التضامن، ومستشفى الرمد، وصولاً إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة 9، يتقدم الماراثون سباق درجات، والمشاركون من ذوي القدرات الخاصة.

وأكدت الوزيرة أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هو الحفاظ على صحة مواطني محافظة بورسعيد وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى.

وأضافت الوزيرة أن محافظة بورسعيد دائما تمثل وجها حضاريا لمصر، مشيرةً إلى تأثير الاهتمام بالصحة على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وارتفاع قدرة الأطفال على التحصيل الدراسي.