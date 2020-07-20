محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة ويوجه بصرف إعانة عاجلة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الاثنين، لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام حيث اطمأن المحافظ على تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللائقة لهم، حيث رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجها مسئولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج، كما وجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 11 مصابًا وتم خروجهم من المستشفى، وهناك 10 حالات ما زالت تتلقى العلاج ما بين إصابات خفيفة لمتوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفي طريقهم للشفاء.