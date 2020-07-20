محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة ويوجه بصرف إعانة عاجلة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الاثنين، لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام حيث اطمأن المحافظ على تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللائقة لهم، حيث رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجها مسئولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج، كما وجه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 11 مصابًا وتم خروجهم من المستشفى، وهناك 10 حالات ما زالت تتلقى العلاج ما بين إصابات خفيفة لمتوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفي طريقهم للشفاء.