وزيرا خارجية الولايات المتحدة وكولومبيا يناقشان الشراكة بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مع نائبة الرئيس الكولومبي ووزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، لتأكيد الشراكة الدائمة البلدين، مشددًا على أهمية الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها في المنطقة وخاصة في هاييتي ونيكاراجوا وفنزويلا وكوبا.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بلينكين أكد امتنان واشنطن لحكومة كولومبيا لتواصلها النموذجي مع السكان المهاجرين الفنزويليين، معربًا في الوقت ذاته عن دعم الولايات المتحدة للتعافي من جائحة كوفيد-19 في كولومبيا إذ أشار إلى تبرع الولايات المتحدة مؤخرا بـ5ر2 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون و5ر3 مليون جرعة من لقاح مودرنا لكولومبيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الالتزام المشترك للبلدين بتوسيع أمن المواطنين في المنطقة وتحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة المخدرات والاستماع إلى مخاوف المواطنين ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات الأخيرة، مشددًا على دعم الولايات المتحدة للسلام الدائم في كولومبيا والنمو الاقتصادي الشامل لها.