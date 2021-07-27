وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى باريس لمناقشة فضيحة برنامج «بيغاسوس»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، سيزور باريس لمناقشة قضية التجسس بواسطة برنامج"بيجاسوس" الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى فرنسا يوم الأربعاء للاجتماع مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، لإجراء حوار أمني استراتيجي.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية أيضا، فإن جانتس وبارلي من المتوقع أن يناقشا الوضع الحرج في لبنان، إضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وقضية شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن.إس.أو" المصنعة لبرنامج "بيجاسوس".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا مؤخرا إلى عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي، وذلك لمناقشة برنامج التجسس "بجاسوس"، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا للتنصت على مكالمات كبار المسؤولين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن.إس.أو" المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت نظام "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس على مكالمات ماكرون.

وكتبت الصحيفة أن "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيجاسوس".