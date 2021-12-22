وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات الأعمال بالمتحف الكبير

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن الزيارة التفقدية اللي قام بها سيادته واللواء مهندس مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم الأحد الماضي للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، والأستاذة يمنى إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال المتحف المصري الكبير.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى ما تم تنفيذه مؤخراً من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، حيث تم استعراض آخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض بالقاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف حتى يتم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.