الهند تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية 18 ألفا و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و938 ألفا و764 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - بأنه تم أيضا تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و167 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 145 ألفا و26 حالة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و267 ألفا و571 شخصا، وذلك بعدما تعافى 20 ألفا و742 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.