السفير السعودي بالقاهرة يشارك في عزاء الكاتب منير عامر والد الاعلامي شريف عامر

علي كمال ومحمد فتحي: تصوير - مجدي إبراهيم:

قدم السفير السعودي بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي، العزاء للإعلامي والمذيع شريف عامر، في وفاة والده الكاتب الصحفي الكبير منير عامر، وذلك اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد شارك في العزاء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق» المهندس إبراهيم المعلم، ومدير عام مؤسسة «الشروق» أحمد بدير، إذ قدما واجب العزاء للإعلامي شريف عامر.

واستقبل عامر الابن، المعزين، وسط حضور أقطاب العمل الصحفي والإعلامي المصري، وشخصيات عامة ودبلوماسيين، ووزراء.

كما قدم وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار، العزاء لعامر الابن.

وشارك في العزاء حتى الأن كل من: «نقيب الممثلين أشرف زكي، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم عبدالمنعم سعيد، الإعلامي والصحفي محمود سعد، مدير مكتبة الإسكندرية الأسبق والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن محمود مسلم، رئيس مجموعة قنوات ON TIME SPORTS ألبرت شفيق، الإعلامية جاسمين طه زكي».

كما شارك: «رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص، الكاتب الصحفي الكبير عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، الكاتب الصحفي إبراهيم منصور، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الدستور وائل لطفي، مقدم برنامج العباقرة عصام يوسف، الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام».

وكانت قد شُيعت بعد صلاة عصر الإثنين الماضي، جنازة الكاتب الصحفي الكبير منير عامر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، منهم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، ومن الإعلاميين عمرو أديب ومحمود سعد وعمرو الليثي، ومحمد عبد المتعال رئيس قناة mbc مصر.

وحرص الإعلامي شريف عامر، على أن يؤم المصلين في صلاة الجنازة، قبل أن يرافق الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بطريق الفيوم، وينتهي من مراسم الدفن.

وكان الإعلامي شريف عامر، قد أعلن عن وفاة والده الكاتب الصحفي منير عامر، صباح الإثنين، مؤكدا من خلال كلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى نفس الشاطئ أنهاها.. رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم منير عامر.. أشواقي لها يا بابا.. سنلتقي بعد حين».

ومنير عامر أحد مؤسسي مجلة روزاليوسف، وعرف بكتاباته السياسية المهمة في جريدة الأهرام وملحق الجمعة الأسبوعي ومجلة صباح الخير، وبوفاته فقدت الصحافة المصرية أحد أبرز روادها أصحاب التأثير الواسع منذ ستينيات القرن الماضي.

انضم عامر إلى مجلة روزاليوسف خلال صيف 1957م عندما قرأ إحسان عبد القدوس له العديد من الكتابات التي كانت تدور حول حبيبتاه بعنوان «مشاعر»، فأُعجب بأسلوبه في الكتابة، وطلب إحسان من منير عامر كتابة أخبار الإسكندرية ثم إرسالها إلى روزاليوسف، وبالفعل وافق عامر على ذلك.

ألَّف الصحفي منير عامر العديد من المؤلفات خلال فترة كتاباته للمقالات الصحفية، ومنها ما يأتي: «فن الحياة مع المراهق، من تأليف بنجامين سبوك، وترجمة منير عامر، ونساء في حياة عبد الحليم، وتربية الأبناء في الزمن الصعب، من تأليف بنجامين سبوك، وترجمة منير عامر».