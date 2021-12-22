وجه وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن،منوه بأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان، منوها بأن ‏الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقاً لطلب المواطنين.