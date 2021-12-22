وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن،منوه بأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود في المكان، منوها بأن الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقاً لطلب المواطنين.