 تقارير.. خطوة تفصل الهلال السعودي عن التعاقد مع فيراتي - بوابة الشروق
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تقارير.. خطوة تفصل الهلال السعودي عن التعاقد مع فيراتي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 6:58 م

اقترب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن فيراتي وافق على الانتقال إلى الهلال السعودي لمدة 3 سنوات قادمة.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن خطوة تفصل فيراتي عن الانتقال رسميا إلى الدوري السعودي، وهي موافقة ناديه سان جيرمان على عرض الهلال.

وأوضح رومانو أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان لا ينوي قبول عرض الهلال البالغ 30 مليون يورو، مشيرًا أنه يرغب في زيادة العرض المالي للموافقة على رحيل فيراتي.

وأتم الصحفي الإيطالي أنه في حالة موافقة إدارة سان جيرمان على عرض الهلال السعودي، سيخضع فيراتي للكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله إلى الزعيم.


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