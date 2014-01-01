وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر بالشرقية

شيع اهالي قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جنازة مواطن يبلغ من العمر 60 عامصا؛ توفى فجر اليوم أثناء تأدية صلاة الفجر.



ووفقًا لمصادر مقربة من السرة، فقد فارق العم سعيد القرناوي، البالغ من العمر 60 عامًا، الحياة اثناء الركعة الولى من صلاة الفجر داخل منزل أسرته بالقرية.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد الأربعين بمدخل القرية، قبل تشييعه إلى مأواه الأخير ودفنه في مقابر الأسرة بالقرية.



وتوافد المعزين على سرادق العزاء الذي أقامته عائلة المتوفى أمام منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء.



وكان المتوفى يعمل في مجال تصليح الأجهزة الكهربائية لأهالي قريته مقابل مبالغ زهيدة.