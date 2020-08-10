جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية للأسرة

نظمت لجنة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة بجامعة بني سويف التكنولوجية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية للأسرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس الجامعة.

يأتي ذلك بحضور مصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وحاضر فيها نارمين محمود عبدالعظيم مقرر المجلس القومي للمرأة لمحافظة بني سويف.

وتناولت الندوة التعريف بالصحة الإنجابية ومراحلها المختلفة، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر، بالإضافة إلى الحديث عن مبادرة الفحص الطبي قبل الزواج، وعرض أهم مراحل الصحة الإنجابية، وكذلك شرح أنواع وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت نارمين محمود، إلى أهمية المساهمة في دعم جهود الدولة، من خلال تكاتف جميع الجهات، مؤكدةً أهمية بناء الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة حول قضية الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة باعتبارها ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية وتكوين أسرة ناجحة.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين في كل ما يتعلق بقضايا ومشكلات الصحة الإنجابية بوجه عام.

جدير بالذكر، أن لجنة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي القدرات، تهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها والتصدي والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة داخل الجامعة، وإزالة الآثار المترتبة عليه سواء اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، ودعم ذوي الهمم وحماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع الجامعي في نطاق الجامعة ونشر الوعي والثقافة، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في هذا المجال.