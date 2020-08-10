تواصل الكليات بالجامعات الحكومية المختلفة تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك عقب تحديث أمانة المجلس الأعلى للجامعات دليل الطالب لاختبارات القدرات، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات.

وتستمر اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

من جهته، قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات بلغ ١١٢ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أنه يمكن للطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات من موقع التنسيق الإلكتروني الحكومي فقط ولا يعتد بأي نتيجة أخرى يدعي الطالب أنها نتيجته أو خطاب من إحدى الكليات التي أدى فيها الاختبار.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحد الأدنى للحصول على لائق وبالتالي النجاح في اختبارات القدرات هو 60% من إجمالي درجات مجموع اختبار القدرات، على أن تتولى الكليات الحصول على اختبارت القدرات من المجلس الأعلى للجامعات وتنظم لجان الاختبارات وتصحيح ومن ثم ترسل النتائج عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الحكومي.

وتعقد اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة فنون - عمارة- كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس - كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.