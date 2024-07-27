رسالة غاضبة من محمد عبد المنعم: «بجد تعبت»

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أعرب محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، عن غضبه بسبب توالي المباريات التي يخوضها اللاعبين في ظل فترات زمنية قصيرة للغاية.

قال محمد عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" كل تلات أيام مباراة في ملاعب صعبة جدا نلعب عليها كل تلات أيام مباراة إزاي؟ حرام بجد".

أضاف عبد المنعم:" العالم كله واخد أجازة و إحنا ماتشات و معسكرات حرام أنتو كده بتدمرو جيل المفروض يشيل المنتخب السنين الجاية، حافظو علينا زي كل دوريات العالم ما بتحافظ علي اللاعبين".

أتم:" أنا واحد من الناس داخل على 57 مباراة بجد تعبت و فاضل لسه 7 ماتشات للأسف إحنا متأخرين أوي أوي".

قاد محمد عبد المنعم الأهلي للفوز على المصري بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، أمس الجمعة، ليعتلي المارد الأحمر صدارة الدوري الممتاز.