ينافس زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف على برونزية منافسات الفردي بأولمبياد باريس 2024.

وخسر زياد السيسي المصنف الأول عالميا من التونسي فارس فرجاني المصنف الرابع عشر عالميا في نصف النهائي بنتيجة 15-11.

ويلعب زياد السيسي بعد ساعة على الميدالية البرونزية.

وتمكن زياد السيسي من الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره بطل ألمانيا بنتيجة 15-14.

وكان قد فاز زياد السيسي في أولى مبارياته بالبطولة في دور الـ32 على بطل الأرجنتين بنتيجة 15-11 قبل أن يفوز في ثمن النهائي على بطل الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 15-13.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.