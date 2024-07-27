أمريكا تهزم اليونان في كرة الماء للسيدات بالأولمبياد

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اكتسح منتخب أمريكا نظيره منتخب اليونان 15-6، اليوم السبت، في مستهل مشوار الفريقين في منافسات كرة الماء للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

وسجل منتخب أمريكا أفضل بداية ممكنة في رحلة البحث عن رابع ميدالية ذهبية أولمبية على التوالي بعد الفوز بذهبية أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وانتهى الربع الأول بتقدم أمريكا 3-0 وواصل الفريق الأمريكي تفوقه في الربع الثاني وتفوق بنتيجة 9-2.

ونجحت ست لاعبات في تسجيل أهداف، لكن جينا فلين سجلت بمفردها أربعة أهداف من ست تسديدات، وأضافت ماجي ستيفينز الهدافة التاريخية للأولمبياد هدفين.

ويلتقي الفريق الأمريكي بعد غد الإثنين مع نظيره الإسباني في تكرار لسيناريو المباراة النهائية لأولمبياد طوكيو.