عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين بسقوط صاروخ في الجولان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت مقتل 9 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في هضبة الجولان السورية المحتلة، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين، في حين نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 9 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 30 مصابا بينهم 7 في حالة حرجة سقطوا إثر سقوط الصاروخ.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف الإسرائيلي أن 30 شخصا أصيبوا في الهجوم على مجدل شمس وأن "الوضع مأساوي للغاية".

وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية عبر تليجرام، انتشار أفراد من الشرطة والإسعاف الإسرائيلي في موقع سقوط الصاروخ.



كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات تملأ سماء شمالي البلاد، وطُلب من سكان الجولان البقاء بالمناطق المحمية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن 11 جريحا بينهم 5 حالتهم خطيرة نقلوا للمستشفيات جراء سقوط درون من جنوب لبنان شمال هضبة الجولان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس".



ونقلت القناة الـ12 الإسرائيليةعن مسؤول مقرب من نتنياهو قوله إن الهجوم على مجدل شمس سيقود لتحول دراماتيكي في المواجهات بالشمال.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري مشاورات مع قادة الجيش بعد القصف في الجليل والجولان.

كما نقلت القناة الـ12 عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قوله إن "حزب الله تجاوز الخطوط الحمر".

وفي حين أكد أن إسرائيل تقترب من حرب شاملة مع الحزب، فإنه قال "لا شك أننا سندفع ثمنا، لكن حزب الله سيدفع ثمنا أكبر".

في المقابل، نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف لرويترز "بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو عن استهدافنا مجدل شمس".

غير أن رويترز نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن "حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان".