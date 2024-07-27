اعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن قصف مستوطنة مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا ربما يدفع إسرائيل لشن ضربات قوية ومدمرة داخل لبنان.

ونقلت المجلة الأمريكية في تقرير لها عن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهجوم إن "لبنان يجب أن يحترق".

بدورها، ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن هجوم مجدل شمس هو الأقوى تأثيرا ضد إسرائيل منذ اندلاع القتال مع حزب الله في أكتوبر الماضي، ويزيد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة، سوف يكون لها تأثير ضخم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بسقوط قتلى في مجدل شمس، بعد إطلاق حزب الله لصواريخ، وفق قولها.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى سقوط الصاروخ على مجدل شمس إلى 11 والمصابين إلى 24 بينهم 6 بحالة خطرة.

وقال جيش الاحتلال إن تحليلات الأنظمة المعلوماتية تؤكد أن الصاروخ أطلق على مجدل شمس من شمال قرية شبعا جنوب لبنان وأن حزب الله يقف وراء إطلاق الصاروخ.

بدوره، نفى حزب الله ضلوعه في الهجوم على مجدل شمس.

وقال الحزب في بيان: ننفي نفياً قاطعاً الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏لنا بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفياً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: "نفي المقاومة ما جرى في مجدل شمس يؤكد عدم مسئوليتها ومسؤولية لبنان عما حصل".

وأضاف بري في اتصال مع المنسقة الأممية الخاصة بلبنان أن "لبنان ومقاومته ملتزمان بقواعد الاشتباك وعدم استهداف المدنيين".

كما أدانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أعمال العنف ضد المدنيين، داعية لوقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنه يتم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحدث في مجدل شمس ويتوقع الأمريكيون رداً إسرائيلياً خلال 24 ساعة في لبنان، ومن المتوقع أن يكون الرد قوياً، بحسب مسئول أمريكي رفيع المستوى إذا تبيّن أن الصاروخ أطلقه حزب الله.