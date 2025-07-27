تايلاند: إخلاء المزيد من المدارس والمستشفيات في شمال شرق تايلاند مع استمرار القتال مع كمبوديا

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أخلت السلطات التايلاندية المزيد من المدارس والمستشفيات في إقليم بوري رام شمال شرق تايلاند، بعد سقوط قذائف على مسافة أبعد من الحدود مع كمبوديا.

ونصحت السلطات السكان المحليين بالانتقال بعيدا عن المناطق الخطيرة إلى منازل أقربائهم ومراكز إيواء في المدارس والمعابد البوذية، بعيدا عن المناطق الواقعة ضمن دائرة هجمات المدفعية والأسلحة الثقيلة، حسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم الأحد.

وأرسلت العديد من المنظمات ومؤسسات الإنقاذ الحكومية مركبات لنقل النازحين، الذين ليس لديهم مركبات خاصة. ونقل رجال الإنقاذ أيضا الأشخاص ذوي الإعاقات والمواطنين المسنين والأطفال والمرضى طريحي الفراش من منازلهم ومستشفياتهم.

ومازال القتال مستمرا صباح اليوم الأحد في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وتتبادل الدولتان المتجاورتان في جنوب شرق آسيا الاتهامات بإشعال تصعيد حديث منذ يوم الخميس لصراع مستمر منذ عقود.