منظمة أوكسفام للإغاثة الدولية: الإنزالات الجوية للمساعدات لا تسد احتياجات غزة

بشرى الخالدي: ما نحتاجه هو الفتح الفوري لجميع المعابر لإيصال المساعدات بشكل كامل



صرحت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية، أنّ الإنزالات الجوية للمساعدات التي سمحت بها إسرائيل، لا تسد شهورًا من التجويع المتعمد في غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مديرة السياسات في أوكسفام بشرى الخالدي، الأحد، بشأن ما يسمى "الهدنة الإنسانية" التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، الذي تسبب في مجاعة راح ضحيتها الكثير من الفلسطينيين.

وشددت الخالدي، على أنّ الإنزالات الجوية للمساعدات وبعض شاحنات المساعدات لا يمكن أن تعوض شهورًا من التجويع المتعمد في غزة.

وقالت: "ما نحتاجه هو الفتح الفوري لجميع المعابر لإيصال المساعدات بشكل كامل ودون عوائق وآمن، وإرساء وقف إطلاق نار دائم".

ومساء السبت، سمح الجيش الإسرائيلي، بالإسقاط الجوي لكميات محدودة من المساعدات على غزة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كث