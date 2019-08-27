الزمالك يواجه كيل الألماني في مونديال الأندية لكرة اليد

يلعب فريق كرة اليد رجال بالزمالك أمام كيل الألماني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، « سوبر جلوب»، بالمملكة العربية السعودية، في نسختها الـ 13 بمشاركة 10 فرق، التي انطلقت فعاليتها اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري.

وتغلب كيل على سيدني الأسترالي بنتيجة 41-27 في تصفيات الدور ربع النهائي، ليضرب موعد مع الزمالك غدا بالبطولة القارية.

ويشارك الزمالك من مصر بصفته بطلا للسوبر الأفريقي لليد، إلى جانب برشلونة حامل لقب النسخة الماضية، والدحيل بطل دوري أبطال أسيا، وفاردار القدوني بطل دوري أبطال أوروبا لليد، وجامعة سيدني الأسترالية، وفريق نيويورك سيتي الأمريكي، وتاوباتي البرازيلي والوحدة السعودي بطل الدوري والمنضم، وتم توجيه بطاقتي دعوة لكل من كيل الألماني ومضر السعودي.

ويعد الزمالك أكثر الأندية المصرية ظهورا في السوبر جلوب، حيث شارك فيها 3 مرات قبل النسخة الحالية، وبإحتسابها يصل عدد مرات المشاركة إلى 4 مرات، بينما شارك الأهلي في مرتين فقط.

وحقق الزمالك خلال مشاركاته الثلاث بالسوبر جلوب، المركز الثالث مرة واحدة في 2010، وحصل على المركز الرابع مرتين في 2011 و2012.

وتضم قائمة الزمالك بقيادة المدير الفني باسم السبكي كلا من اللاعبين أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي - كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسري- محمد عبدالرحمن (بودي) - حازم ممدوح- حسن قداح " بطل العالم رفقة منتخب الناشئين"- أحمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى "دونجل"- وسام نوار- هشام شديد