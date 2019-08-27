التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط)".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المالكي أوضح "أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وأضاف "ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع قد أعلن في وقت متأخر من يوم الإثنين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية بطائرات مسيرة تو كيه.

وقال سريع "إن العملية استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية وكانت الإصابة دقيقة"،بحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين.