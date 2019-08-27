وزير خارجية إيران يلتقي نظيريه الياباني والليبي في يوكوهاما

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عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لقاءين منفصلين مع نظيريه الليبي محمد سيالة والياباني تارو كونو.

واستعرض ظريف، الذي وصل عصر اليوم الثلاثاء إلى اليابان، مع تارو كونو في مدينة يوكوهاما الساحلية،القضايا الثنائية وآخر التطورات والإجراءات الدبلوماسية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق النووي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كما تناول الوزيران القضايا الإقليمية والدولية الأخرى بما في ذلك الظروف الراهنة في الخليج والمنطقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي اجتماعه مع الوزير الليبي، بحث ظريف القضايا الثنائية وآخر التطورات في ليبيا، بحسب (إرنا).

ويزور وزير خارجية ليبيا اليابان حاليا للمشاركة في مؤتمر التنمية الأفريقية المقام بمدينة يوكوهاما اعتبارا من اليوم ويستمر على مدى يومين.