 بحث التعاون بين النمسا وبافاريا في مواجهة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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بحث التعاون بين النمسا وبافاريا في مواجهة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية

تهريب البشر
تهريب البشر
أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:50 م
بحث وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر ونظيره البافاري يواكيم هيرمان، في فيينا، التعاون المشترك ضد الجريمة المنظمة وتهريب الأشخاص.

وقال الوزير النمساوي، في تصريحات اليوم الخميس، إنه ناقش مع الوزير من إقليم بافاريا الألماني وضع الهجرة غير الشرعية الحالي إلى أوروبا.

وأكد نيهمر أن ألمانيا والنمسا بينهما تعاون شرطي وثيق على الحدود، مضيفا "نعمل معاً بشكل مكثف في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب".

وأشار إلى مرور 5 سنوات على مأساة مصرع 71 لاجئاً مختنقين في شاحنة خلال تهريبهم إلى النمسا؛ "بسبب أن المهربين ذوي الطاقة الإجرامية الهائلة استغلوا معاناة الناس من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة"، مشددا على أهمية المكافحة النشطة والعابرة للحدود للجريمة المنظمة وتهريب البشر.

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