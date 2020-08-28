قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى انشقاق بين قيادات الحزب الجمهوري.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب يتخيل أنه يستطيع أن يستقطب اليمين المتشدد في الحزب واستقطب اليمين المسيحي بشكل كبير، لافتًا إلى أن سياسات الحزب الجمهوري أصبحت يمينية بشكل غير مقبول، فضلًا عن وجود انشقاقات داخل الحزب.

وأضاف أن هناك انشقاقات بين قيادات سياسية جمهورية وداخل القيادات العسكرية والأمنية والقضاء والذين خرجوا من الخدمة، وأبدوا استيائهم من أداء ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن أسلوب ترامب هو أسلوب تخوفي وتفريق للمجتمع الأمريكي.