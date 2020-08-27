فنانة سعودية تطالب بإقامة متحف لفنون المرأة بالمملكة

طالبت الفنانة التشكيلية السعودية سميرة إسماعيل، بإقامة متحف لفنون المرأة السعودية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك " أثر خاص بالمرأة وانجازات الفنانات السعوديات في جميع فروع الفن التشكيلي ".

وأكدت الفنانة سميرة إسماعيل، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، على أهمية دعم وتمكين المرأة بالمملكة، عبر طرح أفكار وتنفيذها على أرض الواقع، بما يخدم الفن وينشر الثقافة الفنية.

ورأت أن الاحتفال بالمرأة السعودية المبدعة والمبتكرة يكون بإقامة متحف فني للمرأة السعودية، ليكون الأول من نوعه بالمنطقة.

ووجهت إسماعيل الدعوة لرجال وسيدات الأعمال والبنوك الوطنية بالمملكة، بالتضامن والتعاون معاً لتحقيق حلم إقامة متحف لأعمال الفنانات السعوديات، ليكون بمثابة دافع لتشجيع المرأة السعودية على الإبداع، والمساهمة بقوة في بناء النهضة الشاملة التي تجرى على أرض المملكة.