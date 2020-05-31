ضبط أدوية مخدرة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

أسفرت الحملات التي قام بها ضباط مباحث التموين بالإسكندرية علي مختلف أقسام ودوائر المدينة لمكافحة جرائم الغش التجاري ، عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر شرق الإسكندرية، وبحوزته (42662 عبوة مستلزمات طبية) عبارة عن (كمامات- مطهرات- جونتيات- سرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر و150 عبوة أدوية مخدرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط خلال الحملة ، المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية، وبحوزته 175000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية و220 مترا من الأقمشة مستلزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدرو أدوات التصنيع.

وتم التحفظ علي المضبوطات وباشرت النيابة العامة للتحقيق.