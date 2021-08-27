 ممثل الناتو في أفغانستان يعلن مغادرته الوشيكة من مطار كابول - بوابة الشروق
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ممثل الناتو في أفغانستان يعلن مغادرته الوشيكة من مطار كابول

كابول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 8:18 م

أعلن الدبلوماسي الإيطالي الذي يشغل منصب الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان عن مغادرته الوشيكة من مطار كابول.

كتب ستيفانو بونتيكورفو على "تويتر": "أترك كابول بقلب مثقل بالهموم .. امتناني لجميع حلفاء وشركاء الناتو لجهود الإخلاء الضخمة من أفغانستان على الرغم من كل التحديات".

ويضيف: "لقد قام الناتو بدور رئيسي في إجلاء الآلاف وهو ملتزم بإيصال الآخرين إلى بر الأمان".

يتسابق الأفغان والأجانب على حد سواء لمغادرة أفغانستان قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس. سيطرت طالبان على البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

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