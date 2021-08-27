جنرال أمريكي: لم يكن هناك انفجار ثان في أفغانستان

أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي الميجور جنرال هانك تايلور، اليوم الجمعة، أنه لم يكن هناك انفجار ثان بالقرب من فندق البارون في أفغانستان أمس الخميس.

وقال تايلور، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "نحن لسنا متأكدين من كيفية تقديم هذا التقرير بشكل غير صحيح، إلا أنه من المهم تصحيح هذا الأمر".

وأضاف تايلور أن 13 جنديًا أمريكيًا لقوا حتفهم جراء التفجير الذي وقع في أفغانستان، قائلا: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا"، مشيرًا إلى أن طائرتين هبطتا في قاعدة "رامشتاين" بألمانيا على متنها المصابين الأمريكيين جراء هذا الهجوم، موضحا أنه تم نقلهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وتابع نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي الميجور جنرال، أن القادة المتواجدين في كابول يواصلون تقييم المخاطر والوضع هناك، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت عمليات الإجلاء، أمس الخميس، لافتًا إلى أن 35 طائرة عسكرية أمريكية، 29 طائرة من طراز سي 17 وست طائرات سي 130، غادرت وعلى متنها نحو 8500 شخص.

وأشار تايلور إلى أن 54 طائرة تابعة للتحالف غادرت كابول، موضحًا أن إجمالي 89 رحلة جوية غادرت كابول أمس الخميس وعلى متنها نحو 12 ألفًا و500 شخص تم إجلاؤهم بأمان في أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إنه تم إجلاء أكثر من 300 أمريكي من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم نحو 5100 شخص، موضحًا أنه لا يزال هناك نحو 5400 شخص متواجدين في المطار في انتظار رحلات من أجل إجلائهم من أفغانستان.