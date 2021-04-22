انتشال جثتي شابين سقطوا من أعلى كوبري الخزان في النيل بأسوان

عثر رجال الإنقاذ النهري بالتنسيق مع رجال المسطحات المائية بمدينة أسوان، اليوم السبت، على جثامين الشباب الذين لقوا مصرعهم غرقًا إثر سقوطهم من أعلى كوبرى الخزان في مياه نهر النيل، جراء حادث دراجة بخارية.

وتمت إجراءات تسليم جثامين الشباب المتوفين إلى ذويهم، وتشييعهم إلى مثواهم الأخير، وذلك وسط حالة مليئة بالحر والأسى نظرًا للحادث المأساوي الذى تعرضوا له.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي غرفة النجدة بمحافظة أسوان إخطار بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالسور أعلى كوبرى الخزان ،مما أسفر عن سقوط شخصين بمياه نهر النيل، وإصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن الشابين الذين سقطوا في مياه النيل من أعلي كوبري الخزان هما "ع.ع.ا" و" ا.م"، مقيمين في قرية الكرور بمدينة أسوان، فيما أصيب آخر ويدعى "ا. ج. ح" والذي تم نقله إلى مستشفى أسوان، الجامعي وذلك لتلقي العلاج.