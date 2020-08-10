حملة توعية الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات والمعاهد

وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أية أخطاء قد تحدث معهم.

وأوضح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني وتوضيح كيفية تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات والمعاهد وتشمل كل الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بتقليل الاغتراب - فيديو توضيحي حول تقليل الاغتراب) والتي تُيسر على الطلاب إتمام تسجيلهم للتحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني بكل يُسر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يُمكن للطلاب متابعة كل أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

لمشاهدة الفيديو التوضيحي عن تقليل الاغتراب: