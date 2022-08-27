بولندا والتشيك تتعهدان بحماية المجال الجوي السلوفاكي

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اتفقت كل من دول سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك على قيام بولندا والتشيك بحماية المجال الجوي في سلوفاكيا بالطائرات المقاتلة.

ووقع وزراء الدفاع في الدول الثلاثة اتفاقية بذلك، اليوم السبت، في مطار مالاكي العسكري في سلوفاكيا.

وكانت سلوفاكيا طلبت 14 طائرة أمريكية من طراز "إف 16" لتحل محل طائرات "ميج 29" السوفيتية القديمة، ومع ذلك فمن المتوقع أن يتأخر تسلمها لهذه الطائرات الأمريكية حتى 2024.

ووصف وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد الاتفاقية بأنها دليل على "صداقة قوية، بل وأخوة" بين الدول الثلاث.

وأصبحت أعمال الصيانة الهادفة للحفاظ على أسطول "ميج 29" صعبة بشكل متزايد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا عقب حربها على أوكرانيا.

وسيتم الآن إيقاف تشغيل هذه الطائرات السلوفاكية كما سيكون من الممكن إتاحتها لأوكرانيا.