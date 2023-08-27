 غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا مركز بنى مزار ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
الأحد 27 أغسطس 2023 3:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية البهنسا مركز بنى مزار ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية
قافلة طبية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 3:06 م

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 28 و29 من شهر أغسطس الجارى، ضمن سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة -الأسنان- الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، ذاكرا أن تلك القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك